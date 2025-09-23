6 قرارات جمهورية بتعيين نائب رئيس جامعة بالسويس و5 عمداء بجامعات أخرى

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

د. عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشؤون التعليم والطلاب.

د. أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب.

د. عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين – جامعة السويس.

د. لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق – جامعة مطروح.

د. عبدالعزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية – جامعة دمنهور.

د. عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة – جامعة أسيوط.

