حسين عيسى مستشارًا لوزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بندب الدكتور حسين عيسى، أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، مستشارًا للوزير للسياسات المالية والاقتصادية.

وشغل عيسى منصب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعمل منسقًا للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

كما تولى رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، وشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية التجارة الأسبق، وعضو مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك الاستثمار القومي.

وتولى كذلك مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون المالية والاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية، وعضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، ورئيس الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

الإسهامات الأكاديمية

ألّف عشرات الكتب والأبحاث العلمية المتخصصة، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشارك بفاعلية في مؤتمرات ومنتديات علمية واقتصادية داخل مصر وخارجها.

