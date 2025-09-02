كتب- محمد نصار:

تعلن إدارة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل "معهد وردان" عن فتح باب التحويلات من الكليات والمعاهد المناظرة، وذلك للطلاب المقيدين بالفرقة الأولى أو الناجحين بها.

شروط التحويل إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل "معهد وردان"

- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بالمعهد في سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة (شعبة الرياضيات)، أو الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (تخصص كهرباء أو ميكانيكا)، أو الثانوية الأزهرية (القسم العلمي).

- ألّا يتجاوز عمر الطالب 22 عامًا.

- ألّا يكون من الطلاب المستنفدين لمرات الرسوب.

- اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بالمعهد، والمقرر عقدها خلال الشهر الجاري.

خطوات التقديم

- يتقدم الطالب أولًا بطلب إلى إدارة المعهد موضحًا به موقف قيده الحالي.

- يخضع لاختبارات القدرات (البدنية – العلمية – الطبية).

- في حالة اجتياز الاختبارات بنجاح، يتم استكمال إجراءات التحويل بالتنسيق مع المعهد أو الكلية المقيد بها الطالب.

