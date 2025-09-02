كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، شهدوا فعاليات احتفالية إطلاق أول دبلوم «مصري – ياباني» لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل «التوكاتسو».

ويبدأ تنفيذ البرنامج الأكاديمي الجديد اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026 في جامعات عين شمس، وحلوان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع جامعة فوكوي اليابانية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ البرنامج تمثل منصة قوية للتعاون الأكاديمي الدولي. وأضاف أن منح شهادة مزدوجة من الجامعات المصرية الشريكة وجامعة "فوكوي" اليابانية يعكس قوة الشراكات العالمية ويعزز من تنافسية التعليم العالي المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق التعاون الدولي في المجالات الأكاديمية والبحثية بما يرفع من جودة البرامج الدراسية ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار.

وشدد على أن هذا البرنامج يمثل ثمرة للشراكة الإستراتيجية بين مصر واليابان، ويعد نموذجًا لإطلاق برامج أكاديمية مماثلة في تخصصات أخرى.

من جانبها، صرحت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية غير مسبوقة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين، حيث جرى تصميمه بالتعاون مع الجامعات المصرية الشريكة والجانب الياباني وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضحت أن الدبلوم يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل المدارس المصرية اليابانية، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لممارسة دورهم التربوي على أعلى مستوى.

كما ثمنت مبادرة د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتخصيص 10 منح دراسية كاملة للمعلمين العاملين بروضات تابعة للوزارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من فرص التعليم والتدريب وتؤكد تكامل مؤسسات الدولة في دعم جودة التعليم.

وأشارت الأمين العام، إلى أن باب التقديم للدبلوم مفتوح عبر المواقع الرسمية للجامعات المشاركة (عين شمس – حلوان – الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا)، داعية الراغبين إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين.

