إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس STEM والنيل.. رابط سريع ومباشر

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس النيل الثانوية الدولية لعام 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إتاحة نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2025، على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا https://www.tansik.digital.gov.eg .

