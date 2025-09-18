بعد افتتاح رئيس الوزراء لها.. كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية الدولية للعمارة

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، واللواء أ.ح حسام الدين إبراهيم العزبي، أمين عام مجلس الدفاع الوطني، حفل ختام البرنامج التدريبي الصيفي الذي نظمه المجلس لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة لعام 2025، في تجربة هي الأولى من نوعها داخل المجلس.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد عبد الرازق، نائب أمين عام المجلس، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد الكلية، وعدد من أعضاء المجلس، إلى جانب الطلاب المشاركين.

تضمن البرنامج تدريبات مكثفة على أيدي خبراء وقادة متخصصين حول تكوين واختصاصات مجلس الدفاع الوطني، وأبعاد القوة الشاملة للدولة المصرية، وإدارة الأزمات وصياغة السيناريوهات المستقبلية، إضافة إلى مفهوم الدبلوماسية العسكرية ودورها في خدمة المصالح الوطنية، وإعداد أوراق السياسات والتحليل الاستراتيجي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن التدريب شكّل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، حيث أتاح للطلاب فرصة متميزة لصقل معارفهم وتعزيز وعيهم بقضايا الأمن القومي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

من جانبه، أوضح أمين عام مجلس الدفاع الوطني أن البرنامج يعد تجربة استثنائية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على الإسهام بفاعلية في صناعة القرار الوطني، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة يعكس قوة التعاون مع جامعة القاهرة وأهمية استمراره للاستثمار في العقول الشابة.

كما عبرت الطالبة جنا عمرو، ممثلة الطلاب، عن امتنانها للمجلس والجامعة على هذه الفرصة، مؤكدة أن التدريب أضاف خبرات عملية فريدة في كتابة التقارير وإدارة الأزمات وفهم السياسة الخارجية، إلى جانب ترسيخ قيم الالتزام والعمل الجماعي والانضباط.

واختتمت الاحتفالية بتوزيع الشهادات وتبادل الدروع والهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية، في أجواء عكست عمق التعاون المؤسسي بين الجانبين، ورسخت رسالة جامعة القاهرة التاريخية: "جامعة القاهرة في خدمة الوطن".

اقرأ أيضاً:

قرار وزاري جديد لتنظيم مواد وأنشطة الثانوية العامة والامتحانات الفصلية

احتفاءا بالوفاء.. صور لتكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين في جامعة القاهرة

أول يومَين بالمدارس أنشطة فقط.. خطاب رسمي لـ"التعليم" لاستقبال الأطفال