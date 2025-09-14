أسماء المرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بمستشفى الدعاة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الطالبات اللاتي اجتزن اختبارات القبول والمقابلة الشخصية للمرشحات للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦م.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استقبال الطالبات المقبولات بمقر معهد حلمية الزيتون كما هو مُعلن سابقًا، على أن يتوجهن إلى مستشفى الدعاة بمصر الجديدة لدفع القسط الأول من المصروفات الدراسية في موعد غايته يوم الاثنين الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥م، وذلك بنسبة ٧٠% من قيمة المصروفات، عبر بطاقة فيزا بنكية سارية وفقًا لتعليمات وزارة المالية.

كما شددت الوزارة على ضرورة حضور ولي الأمر لتوقيع إقرار بشأن نظام الدراسة، مؤكدة أن تخلف أي طالبة عن السداد أو عن استيفاء الإجراءات المطلوبة يُعد لاغيًا لتقديمها، ويترتب عليه شطب اسمها من كشوف القبول.