شارك الدكتور محمد عثمان الخشت، المفكر العربي البارز وأستاذ فلسفة الأديان والمذاهب الحديثة والمعاصرة، ورئيس جامعة القاهرة السابق، في حلقة مميزة من بودكاست "بيت الحكمة" الذي تقدمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عبر يوتيوب، حول موضوع "فلسفة الدين" والعلاقة بين الفلسفة والإيمان، والعقل والعلم.

لماذا يخاف البعض من الفلسفة؟

قال الخشت إن الخوف من الفلسفة غالبًا ما ينشأ من الجهل بها، أو ضعف الإيمان، أو من جماعات قائمة على التلقين والطاعة تخشى التفكير النقدي. وأكد أن القرآن الكريم يحث على التفكر والتدبر، مستشهدًا بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام كنموذج للتفلسف والاستدلال العقلي.

فلسفة الدين أم علم الكلام؟

فرّق الخشت بين علم الكلام، الذي وصفه بأنه علم عقائدي دفاعي، وبين فلسفة الدين التي تمثل تفكيرًا نقديًا في الدين كظاهرة إنسانية شاملة. وأوضح أن علم الكلام التقليدي قد عفا عليه الزمن، وأن الحاجة ملحة إلى "علم كلام جديد" يواكب تطورات العصر ويجيب عن الإشكاليات الوجودية والفكرية المعاصرة.

أشار الخشت إلى أن المرور بتجارب الفكر الفلسفي لا يقود بالضرورة إلى الإلحاد، بل قد يعمّق الإيمان. وأضاف: "دخلت عالم أعتى الفلاسفة الملحدين، مثل برتراند راسل، وخرجت منه أكثر إيمانًا".

وضرب أمثلة من تاريخ الفلسفة، مبينًا أن سقراط وأفلاطون وأرسطو، رغم اختلافاتهم، لم ينكروا وجود مبدأ أعلى، بل سعوا وراء علة أولى أو نظام عقلي يحكم الكون. حتى من وُصفوا بالملحدين كثيرًا ما كانوا ناقدين للصور الأسطورية للدين أكثر من إنكارهم للإيمان نفسه.

أكد الخشت أن التفكير النقدي لا يتعارض مع الإيمان بل يرسّخه، داعيًا إلى منهجية تقوم على التدبر والتأويل العقلاني الذي يستلهم مقاصد الشريعة وروح الدين، بعيدًا عن الفهم السطحي أو الحرفي الذي قد يقود إلى التطرف والجمود.

كما شدد على ضرورة بناء مجتمعات تعددية تقوم على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، بحيث يحافظ كل طرف على هويته الدينية والثقافية تحت مظلة القانون والدستور، بما يعزز الحوار الحضاري ويثري التجربة الإنسانية.

اختتم الخشت بالتأكيد على أن الأديان السماوية، رغم ما يجمعها من قيم مشتركة ومبادئ التوحيد، تظل لكل منها خصوصيتها في العقائد والشعائر والتاريخ، مشددًا على أن فلسفة الدين تمثل أفقًا جديدًا لتجديد علم الكلام وصياغة خطاب ديني معاصر أكثر قدرة على مواجهة أسئلة العصر.

