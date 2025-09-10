كتب- عمر صبري:

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن تنظيم برنامج "محكّم في الملكية الفكرية" مخصص لغير المصريين، بواقع 60 ساعة تدريبية تُعقد على مدار 15 يوماً أون لاين، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.

ويتناول البرنامج عدداً من المحاور الرئيسية، منها:

مدخل إلى الملكية الفكرية يشمل المفاهيم الأساسية والأنواع والخصائص.

براءات الاختراع ونماذج المنفعة من الجوانب القانونية والإجرائية والعملية.

تسجيل الأصناف النباتية مع مناقشة حالات عملية.

حقوق التأليف والحقوق المجاورة.

عقود الملكية الفكرية وأبرز المشكلات العملية.

العلامات التجارية والتصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية من منظور قانوني وإجرائي.

الجوانب الاقتصادية للملكية الفكرية.

اتفاقات التحكيم وضوابطها، وقواعد الأونسيترال بالأمم المتحدة، ونظام التحكيم والوساطة بمنظمة الويبو، مع دراسة خصوصية منازعات الملكية الفكرية وإمكانية خضوعها للتحكيم.

كما يتضمن البرنامج تدريبات تطبيقية يقدمها أساتذة وخبراء متخصصون في المجال.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر النموذج الإلكتروني التالي: اضغط هنا للتسجيل

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية