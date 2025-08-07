كتب - عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2025- 2026.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 81% و83% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و85% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية، فيما بلغ الحد الأدنى لكليات طب الأسنان في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 75%% و77%% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و82% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 66% و68% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، 73% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية، فيما بلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 71% و73% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و78% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 56% في كافة الجامعات الخاصة والأهلية، فيما بلغ الحد الأدنى لكليات الهندسة في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 63% و65% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، 70% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الحاسبات في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 60% و60% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، 65% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية، فيما بلغ الحد الأدنى لكليات الطب في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 81% و83% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، و85% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى لباقي الكليات سواء في الجامعات الخاصة والأهلية بلغ 58%.