طب قصر العيني تتأهل لتمثيل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026

تأهلت كلية الطب بقصر العيني، جامعة القاهرة، لتمثيل الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي 2026، بعدما جاءت ضمن أفضل خمس كليات بالجامعة، وذلك عقب منافسة قوية بين مختلف الكليات.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم، وتطوير الخدمات الأكاديمية والإدارية، وتطبيق مبادئ الحوكمة داخل الجامعة.

وأعرب الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب، عن اعتزازه بهذا التتويج، مؤكداً أنه ثمرة خطة استراتيجية واضحة وخطوات جادة نحو التميز المؤسسي، شارك في تنفيذها أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري والطلاب.

وأشار إلى أن الكلية سبق أن حققت مراكز متقدمة في دورات الجائزة السابقة، حيث حصلت على المركز الثاني عام 2019، والمركز الثامن عام 2020، والمركز الرابع عام 2022، فيما جاءت ضمن أفضل عشر كليات على مستوى الجمهورية في نسخة عام 2024.

