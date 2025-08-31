إعلان

خطوات التسجيل والتقديم الإلكتروني للقبول المبدئي بجامعة عين شمس الأهلية

11:11 ص الأحد 31 أغسطس 2025

جامعة عين شمس الأهلية

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس الأهلية عن إتاحة مقطع فيديو توضيحي عبر موقعها الرسمي من هنا ، لشرح خطوات التسجيل والتقديم الإلكتروني للقبول المبدئي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة.

ويعرض الفيديو كيفية تعبئة استمارة التقديم ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا خطوة بخطوة، بما يسهّل على الطلاب إجراءات القبول.

وأكدت الجامعة أن التقديم متاح لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الجامعي 2025 – 2026، مع ضرورة سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة فيزا عبر النظام الرسمي للتقديم.

وفي حال عدم امتلاك الطالب بطاقة فيزا، أوضحت الجامعة أنه يمكنه التوجه إلى فروع بنك مصر بجامعة عين شمس للحصول على بطاقة "ميزة طلاب" لاستخدامها في سداد الرسوم.

وتواصل جامعة عين شمس الأهلية استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها المختلفة استعدادًا لانطلاق العام الجامعي الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

