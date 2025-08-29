موعد ورابط حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان عن بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسى ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

وخصصت الجامعة رابطاً إلكترونياً لحجز موعد الكشف الطبى اضغط هنا.

حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته الشخصية ( الأسم – النوع -الكلية – الرقم القومى )، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي تتضمن موعد الكشف المحدد، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لهم، حيث لن يُسمح بإجراء الكشف في غير الموعد المقرر، وفي حالة التخلف عن الموعد، يتعين علي الطالب حجز موعد جديد .

كما أوضحت الجامعة أنه يتم سداد رسوم الكشف الطبي إلكترونيًا عبر موقع التسجيل، ويشترط إحضار المستندات التالية:

1- استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع .

2- صورة من بطاقة الترشيح للجامعة.

3- بطاقة الرقم القومي.

ويُجرى الكشف الطبى فى المدن الجامعيه مبني (٣ ) للذكور ، ومبنى ( ٤) للبنات بمقر الجامعة بعين حلوان.

جدير بالذكر أنه يتم تخصيص أماكن للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الاجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الدعم والراحة لهم.

اقرأ أيضًا:

بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة