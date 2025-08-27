بعد أنباء عدم الاعتراف بها دوليًا.. بيان عاجل لجامعة 6 أكتوبر

كتب- عمر صبري:

نفت جامعة 6 أكتوبر ما يتردد خلال الأيام الماضية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم الاعتراف الدولى بشهادات بعض كلياتها.

وأكدت الجامعة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة؛ فجميع شهادات كليات جامعة ٦ أكتوبر معتمدة ومعترف بها محليا ودوليا فى المؤسسات التعليمية والجهات المعنية وسوق العمل داخل وخارج مصر ولدي الجامعة العديد من الطلاب والخريجين استنادا على تاريخ عريق فهي أول جامعة خاصة فى مصر وكلياتها هي أولى الكليات الخاصة فى معظم التخصصات وتلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب أفضل المعايير الدولية.

ودعت جامعة 6 أكتوبر تحري الدقة والمصداقية وعدم الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف المؤسسات التعليمية العريقة و استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للجامعة.

