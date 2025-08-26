كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وحددت وزارة التعليم العالي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني كالتالي:

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضاً:

لمدة أسبوع.. إعادة فتح باب التحويلات المدرسية بالقاهرة

مصروفات جامعة اللوتس لطلاب الثانوية بتنسيق الجامعات الخاصة 2025