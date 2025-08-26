كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وفيما يلي دليل إرشادي بالعديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.



س1: هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟

• لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، حيث إن نظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو مُعتاد.

س2: كيف يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟



• عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية اضغط هنا.

س3: ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟



• يجب التأني عند كتابة الرغبات.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• الإلتزام بكتابة الرغبات كاملة على موقع التنسيق وعددها 75 رغبة.

س4: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

س5: كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا

س6: ما مراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية بمختلف وسائل الإعلام وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

س7: ما عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب لاختيارها على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

س8: ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

س9: هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

• يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم مُحدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي حتى يُمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

س10: هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المُحددة له؟

• نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

• يجب على الطالب الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري الخاص به وعدم الافصاح به لأحد غيره؛ حتى لا يتم تغيير الرغبات التي يريدها الطالب.

س11: كيف يتعرف الطالب على الكلية المُرشح لها؟

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ بعد إعلان نتيجة المرحلة لمعرفة الكلية المُرشح لها.

• يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

س12: هل تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقًا للشُعب؟

• نعم، تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية، ويتم الإعلان عنها رسميًا عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاثة لطلاب الثانوية العامة المصرية، كما يتم الإعلان عن نتائج باقي الشهادات عبر الموقع التنسيق الإلكتروني.

س13: ما قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق؟

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.

☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

س14: هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟

• لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

س15: كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي؟

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

س16: هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق؟

• لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

س17: متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

• عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث تم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المُقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل يكون لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة.

س18: هل يمكن للطالب اختيار كلية تحتاج إلى أداء اختبارات القدرات مسبقًا ولكن الطالب لم يؤديها؟ وهل توجد إعادة لهذه الاختبارات؟

• لا يحق للطالب اختيار إحدى الكليات التي يُشترط للقبول بها أداء اختبارات القدرات مسبقًا، كما أن اختبارات القدرات لن يتم إعادتها مرة أخرى، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

س19: هل يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟

• لا يحق للطالب دخول التنسيق الإلكتروني هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي، حيث إن التنسيق الإلكتروني يقتصر على طلاب العام الدراسي الحالي.

س20: هل يحق لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقاً للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

س21: كيف يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية لفات (فرنسي – ألماني) بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسي - ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية، وشعيب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقاً للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن 65%) ووفقاً للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

س22: هل يوجد استثناء لأوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• يكون توزيع الـ (1500) طالب الأوائل على مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025(500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

س23: كيف يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقاً لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب:

حيث يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العملية والنظرية التي تقبل شهاداتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها - الشهادات الفنية المصرية) والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

• عن طريق الجامعات مباشرة.

س24: كيف يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الجامعة مباشرة؟

يتم استثناء الطلاب المصريين، طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم و)طلاب الدمج) من شرط المجموع الكلي بالحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية والعملية وهي على النحو التالي:

** كليات (الآداب – التجارة – الحقوق): للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.

** كليات (الآداب- دار العلوم – الألسن – الحقوق – الخدمة الاجتماعية): للطلاب المكفوفين.

** كليات (التربية النوعية والاقتصاد المنزلي): لطلاب الصم وضعاف السمع.

** كليات (الآداب – الحقوق – التجارة – دار العلوم – الألسن – الخدمة الاجتماعية): لطلاب الدمج (وفقًا لما هو مدرج بشهادة الثانوية العامة المصرية) ويتم تحديد الكلية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب من الكليات المذكورة أعلاه عن طريق الجامعة مباشرة وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية.

س25: هل يتم تطبيق قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟

يتم استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقاً للشروط والضوابط التالية:

1- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه.

2- تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.

3- تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى طبقاً لنص المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2018، والتي يُعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

4- مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بهذا الشأن.

5- يمكن للطالب التظلم من قرار الجامعة أمام لجنة مركزية تُشكل لهذا الغرض من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

6- بعد القبول المبدئي لتحويل الطالب تتقدم الجامعة بخطاب رسمي مجمع دوريًا لمكتب التنسيق للتحقق من صحة بيانات الشهادة الثانوية ولا يكون التحويل نهائيًا إلا بعد ورود إفادة كتابية من مكتب التنسيق بشأن صحة هذه البيانات.

