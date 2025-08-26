كتب - عمر صبري:

وجَّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة التفاصيل التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المختلفة، واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وردًّا على سؤال طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة: هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟، أوضحت وزارة التعليم العالي أنه يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم.

وأضافت الوزارة أنه يمكن الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على جهاز الحاسب الشخصي حتى يتمكن من الرجوع إليها وقت الحاجة.

