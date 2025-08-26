طلاب تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان في زيارة ميدانية للأرصاد الجوية

كتب- عمر صبري:

نظّم طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان زيارة ميدانية إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إحدى أبرز الهيئات الوطنية التابعة لوزارة الطيران المدني، حيث اطّلعوا على أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة لرصد وتحليل التغيرات المناخية والتنبؤات الجوية. جاءت الزيارة تجسيدًا عمليًا لحرص الكلية على ربط الدراسة النظرية بالواقع الميداني، وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب خبرات مباشرة تعزز معارفهم وتؤهلهم لسوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تسعى دائمًا إلى أن تكون جسرًا يربط بين قاعات الدراسة ومؤسسات الدولة المختلفة، من خلال تنظيم زيارات ميدانية تمنح الطلاب الفرصة لاكتشاف أبعاد جديدة في تخصصاتهم، وتعزز لديهم روح الابتكار والإبداع، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل إبراهيم أحمد، القائم بعمل عميد الكلية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الكلية الاستراتيجية لمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيرًا إلى أن الاطلاع المباشر على آليات العمل في هيئة الأرصاد الجوية يفتح أمام الطلاب آفاقًا مهنية واعدة، ويغرس فيهم القدرة على الربط بين ما يدرسونه نظريًا وما يشاهدونه عمليًا في الواقع.

كما أعرب عن تقديره البالغ لرئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية على دعمه المستمر وتعاونه المثمر مع قطاع التعليم العالي.

ومثّلت الزيارة فرصة مهمة لتعزيز التعليم التطبيقي لدى الطلاب من خلال الاطلاع على أدوات قياس المعطيات المناخية والتعرف على كيفية تسجيل البيانات الجوية وتحليلها، فضلًا عن ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي عبر الشرح الميداني لخطوات جمع وتحليل البيانات. كما أسهمت في دعم التنمية المهنية للطلاب من خلال تفاعلهم المباشر مع خبراء الهيئة وكوادرها، وهو ما يعزز وعيهم بأهمية العلم التطبيقي ويمهّد أمامهم الطريق لاستكشاف فرص مستقبلية في مجالات المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.

