توضيح مهم بشأن تسليم أوراق الشهادات المعادلة بمكتب التنسيق

09:18 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحا مهما بأنه سيتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.

وزارة التعليم العالي تسليم أوراق الشهادات المعادلة بمكتب التنسيق الشهادات الثانوية المعادلة الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة
