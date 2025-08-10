تسارع وتوجيه.. فريق طلابي يصمم برنامجًا للقيادة الذاتية للسيارات

كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة مصر للمعلوماتية عن تفاصيل أحدث برنامج إلكتروني للقيادة الذاتية التفاعلية الذكية للسيارات.

وأكدت الدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة مصر للمعلوماتية، أن تقنيات القيادة الذاتية تعد تحديًا تقنيًّا؛ لما لها من تأثيرات مباشرة على السلامة المرورية، وكفاءة النقل، وإتاحة خدمات القيادة الذاتية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ رغم التقدم الكبير في مجالات الرؤية الحاسوبية، ودمج الحساسات، وتعلم الآلة.

وأضافت مختار أن الأنظمة الحالية للقيادة الذاتية للسيارات لا تزال تعاني مشكلتَين رئيسيتَين؛ هما محدودية التعميم والقدرة على التكيف بسبب صعوبة التعامل مع سيناريوهات غير مألوفة، مما يؤدي إلى قرارات خاطئة قد ترفع من مخاطر الحوادث، وغموض عملية اتخاذ القرار (مشكلة الصندوق الأسود)؛ حيث تفتقر معظم أنظمة القيادة الذاتية الحالية إلى الشفافية، مما يقلل من الثقة المجتمعية بها وبالتالي يصعّب من عمليات الاعتماد التنظيمي لهذه الأنظمة التي لا يزال محظور استخدامها في كثير من دول العالم.

وقالت عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة مصر للمعلوماتية، إن جامعة مصر للمعلوماتية ومن خلال فريق من طلبة الفرقة الرابعة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، نجحنا في تطوير نموذج DriveFusion، وهو نموذج متعدد الوسائط (Multimodal) مبني على نموذج Qwen2.5-VL؛ حيث يقوم بدمج مدخلات من الكاميرا، وإحداثيات GPS، وبيانات السرعة، واستفسارات المستخدم النصية في منصة إدخال موحدة؛ مما يتيح للنموذج إنتاج أوامر تحكم منخفضة المستوى (مثل التوجيه والتسارع)، وتفسيرات لغوية عالية المستوى تدعم اتخاذ قرارات شفافة وقابلة للفهم.

وأكدت مختار نجاح الفريق في تطوير نموذج قيادة ذاتية شامل يعالج التحديات الأساسية المتمثلة في القدرة المحدودة على التكيف وانعدام الشفافية في التقنيات الحالية؛ حيث نجحنا في الجمع بين قدرات نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط والمكونات المتخصصة للسيارات، وبذلك يقدم النموذج الجديد حلًّا قادرًا على تفسير القرارات وذا كفاءة عالية، ويُسهم بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في التطبيقات الحرجة للسلامة، ويمهد الطريق نحو مستقبل تكون فيه المركبات ذاتية القيادة أكثر أمانًا وموثوقية وجدارة.

وذكرت عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة مصر للمعلوماتية أن هذا المشروع يمثل أفضل صيغ التعاون بين الجامعات ورجال الصناعة، فبجانب إشرافي الشخصي على فريق الطلاب المطور للبرنامج والمكون من: عمر سمير وإبراهيم أحمد ويوسف وليد وأحمد وليد وساجد سامر ومحمود خالد، طلاب بالفرقة الرابعة بالكلية، بإشراف الدكتور إبراهيم صبح، خبير أول في مجال الذكاء الاصطناعي بشركة "فاليو"، من كبرى الشركات العالمية في مجال البرمجة المدمجة للسيارات، والمهندسة تقى محمد، معيدة بكلية علوم الحاسب والمعلومات.

اقرأ أيضًا:

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الثاني السبت 9 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية.. تنسيق ومقاعد مستقلة في الكليات والمعاهد للثانوية العامة حديث وقديم

تعليم القاهرة: 48 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للإعدادية أمام 154 لجنة