كتب- عمر صبري:

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، حيث استهل الجلسة بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، مشيدًا بما تمثله الثورة من قيم راسخة في تاريخ مصر الحديث.

وهنأ المجلس عددًا من أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة في دورتي 2024 و2025، ومن تم اختيارهم لعضوية المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب تجديد الثقة في عميدتي كليتي الدراسات العليا للتربية والتجارة.

كما أعرب المجلس عن فخره بتقدم الجامعة في تصنيف "ويبومتريكس" الإسباني، واختيارها ضمن أفضل مؤسسات التعليم العالي عالميًا في الاستدامة وفقًا لمؤشر AASHE لعام 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة، تقريرًا شاملًا حول إنجازات العام الأول من رئاسته، تناول فيه التطور في التنافسية العالمية، وتعظيم الموارد، وتكامل العمل المؤسسي، وتحسين جودة الحياة الجامعية، وجهود التحول المؤسسي المستدام، إلى جانب المشروعات الكبرى قيد التنفيذ.

كما اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025 – 2030، وأقر قواعد الإعفاءات والمنح الدراسية، حيث شملت:

إعفاء بنسبة 100% لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

إعفاء بنسبة 50% في حالة العجز الجزئي.

تخفيض 75% من مصروفات الدراسات العليا للطلاب من ذوي الإعاقة.

وفي إطار الانفتاح الدولي، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم مع جامعات طوكيو ومالايا الماليزية، وشركة "سيمنس هيلثكير"، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع شركة "سبيشيال" لتوريد الأدوية والمستلزمات لصندوق الرعاية الطبية.

وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد تشكيل لجنة تسيير الدراسة بفرع الجامعة في الخرطوم، وإقرار تعديلات على لوائح برامج دراسات عليا وبكالوريوس بعدة كليات، منها الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والعلوم، والصيدلة، ودار العلوم.

وفي ختام الجلسة، أُعلن فوز كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بالمركز الأول في مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة، تلتها كليتا الهندسة والإعلام في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) للدكتور ممدوح إسحق، وتخصيص جوائز مالية للفِرق الفائزة في مسابقة هاكاثون الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المؤتمر الأول لاستراتيجية الجامعة في هذا المجال.

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