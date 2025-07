مشروع تخرج لطلاب "ميكاترونيكس" بحلوان يجسّد مفاهيم التصنيع الذكي

كتب - عمر صبري:

شهدت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان مناقشة أحد أبرز مشاريع التخرج لطلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس، حيث قدم الطلاب مشروعًا مبتكرًا بعنوان:

"Design and Manufacturing of a Three Axes CNC Milling Machine"،

وذلك في إطار جهود الكلية لدعم الابتكار الهندسي وتبني أحدث الحلول الصناعية.

أقيم المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل إبراهيم، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تضع مشروعات التخرج ذات الطابع الصناعي في مقدمة أولوياتها، خاصة تلك التي توظف التكنولوجيا الحديثة لخدمة القطاعات الإنتاجية. وأضاف أن المشروع يُعد نموذجًا مشرفًا لقدرات طلاب الجامعة على الابتكار في مجالات تتطلب دقة فنية وخبرة تقنية عالية.

من جانبه، أعرب الدكتور وائل إبراهيم عن اعتزازه بالمستوى الذي قدمه الطلاب، موضحًا أن المشروع يُجسّد توجه الكلية نحو التعليم القائم على التدريب العملي والتكامل مع نظم التصميم والتصنيع الحديثة، ما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للعمل في الصناعات الهندسية المتقدمة.

ويهدف المشروع إلى تصميم وتصنيع ماكينة تفريز رقمية ثلاثية المحاور تعمل بنظام التحكم الرقمي CNC، وتتميز بقدرتها على تنفيذ عمليات تشغيل معقدة بدقة عالية على مختلف أنواع المعادن. وتعتمد الماكينة على التحكم الكامل في المحاور الثلاثة X وY وZ، بما يتيح تنفيذ التصميمات مباشرة من برامج مثل SolidWorks وFusion 360، دون الحاجة إلى تدخل يدوي.

ويُحقق المشروع عدة أهداف، أبرزها: تحسين جودة التصنيع، تقليل نسب الهدر الناتجة عن الأخطاء، دعم التعليم التطبيقي، تعزيز قدرات الطلاب في فهم تقنيات G-code ونظم التصنيع الرقمية.

كما يفتح المشروع آفاقًا مهنية للطلاب في مجالات مثل: صناعة القوالب، وقطع غيار السيارات والطائرات، والنماذج الأولية، والدوائر الإلكترونية.

شارك في تنفيذ المشروع كل من الطلاب: كيرلس نبيل جمال، محمود أسامة مصطفى، أحمد علاء منسي، محمد مبروك السيد، حسام ممدوح، طارق فايز، إبراهيم سعد، جمال إسماعيل، محمد عاطف، محمد إسماعيل النجار، أحمد حسن فهمي، عبد الله أبو الفتوح عفيفي، وأمير جعفر، حيث قدّموا نموذجًا مشرفًا للعمل الجماعي والتنفيذ التقني المتكامل.

وتكوّنت لجنة الإشراف على المشروع من الدكتورة صابرين عبد الله عبد الوهاب، والمهندس محمد رجب، بينما ضمّت لجنة المناقشة كلًا من:

الدكتور وائل إبراهيم، والدكتور محسن البنداري، والدكتورة صابرين عبد الله، والدكتور السيد الموشي، الذين أعربوا عن إعجابهم بالمستوى العلمي والتطبيقي الذي قدمه الطلاب، مشيدين بقدرتهم على توظيف المعارف الأكاديمية في مشروع يخدم تطبيقات الصناعة الذكية.

وأكدت اللجنة أن المشروع يمثل إضافة نوعية لمشروعات التخرج بالكلية، ويعكس رؤية متقدمة في ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل.

