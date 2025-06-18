وزير التعليم العالي يجري حوارا مع طالبة بإعلام القاهرة.. ماذا قال؟

كتب- عمر صبري:

أجرت مونيكا رامي الطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة حوارا مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي استقبلها بمكتبه، وناقش معاها مجموعة من الموضوعات ومحاور العمل داخل الوزارة، إلى جانب عرض رؤية الوزارة وأهدافها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان صحفي، قال الدكتور أيمن عاشور - خلال حواره الذي اتسم بروح الأبوة والتشجيع للطالبة المتميزة مونيكا رامي - إنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023 بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتحقيق الاستدامة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث تركزت الإستراتيجية على 7 مبادئ رئيسة وهى: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار، لافتا إلى أنه تم توقيع تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتشكيل مجلس تنفيذي للإستراتيجية برئاسة وزير التعليم العالي.

ونوه الوزير إلى أن الجامعات المصرية حققت خلال فترة وجيزة تقدما في التصنيفات العالمية؛ بفضل تعاونها مع بنك المعرفة، كما تم تعزيز الاستدامة بتطوير المستشفيات الجامعية، وتنظيم قوافل طبية ومشروعات لمحو الأمية في مختلف المدن المصرية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ مليار جنيه ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لإطلاق مسابقة كبرى تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار لمواجهة التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة البحث العلمي، فضلا عن تطبيق التخصصات البينية في التعليم، موضحا اهتمام الدولة بتحسين تصنيف الجامعات المصرية ودعمها بكافة الطرق لتعزيز مكانتها الدولية.

وزير التعليم العالي يتحدث عن التخصصات الجديدة في الوظائف

وذكر الدكتور عاشور أن الدراسات الحديثة تشير إلى وجود تخصصات مستقبلية والوظائف من المتوقع أن تهيمن على سوق العمل في المستقبل تشمل مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، والطاقة النووية، وفي هذا الإطار، نسعى لدعم هذه المجالات والتخصصات في مصر.

وتابع قائلا، إن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات التعليمية والبحثية المرموقة حول العالم، بهدف تحقيق الريادة في مجال التعليم العالي، وتبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، لافتا إلى أن الدولة اهتمت أيضا بملف الطلاب الوافدين والذين بلغ عددهم في مصر نحو 124 ألف طالب، حيث شهدت الفترة الماضية اهتمامًا متزايدًا في تطوير منصة "أدرس في مصر" الإلكترونية، التي سهلت إجراءات التحاق الطلاب الأجانب بالجامعات المصرية.

وقال عاشور، إن وزارة التعليم العالي مهتمة بدعم الابتكار وريادة الأعمال وأن هذا الملف يعد من أولويات العمل في الوزارة والتي يعكف عليها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، حيث نظم عدة مسابقات وبرامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في مصر.

وفي ختام اللقاء ابدى الدكتور ايمن عاشور اعجابه بالطالبة مونيكا رامي، مشيدا بمحاور اللقاء والأسئلة التى طرحتها، متمنيا لها مستقبل مشرق ولكل أبنائه الطلاب في مختلف ميادين المعرفة والعلوم.

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