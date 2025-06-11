تنسيق الجامعات 2025.. تخصصات كلية علوم الرياضة بنين بالهرم

كتب- عمر صبري:

يبدأ طلاب الثانوية العامة الاستعداد للعام الجامعي 2025- 2025، ومن بين الكليات التي يرغب الطلاب في معرفة معلومات عنها كلية علوم الرياضة بنين بالهرم جامعة حلوان، حيث تم تطوير مسماها من "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية علوم الرياضة".

تقدم الكلية برامج بكالوريوس ودراسات عليا متخصصة، تُعنى بتأهيل الكوادر الرياضية في التخصصات التالية:

1- مجالات التدريب الرياضي.

2- الإدارة.

3- الترويح.

4- علوم الحركة.

5- العلوم الصحية المرتبطة بالرياضة.

6- عداد معلمين وأخصائيين ومدربين قادرين على قيادة منظومة الرياضة في المدارس والأندية والاتحادات.

تقع الكلية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتتميز ببنية تحتية رياضية متكاملة تشمل ملاعب، صالات تدريب، معامل علمية، ومراكز تأهيل متقدمة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب أكاديميًا ومهنيًا.

أما البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية منها البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس وهى، بكالوريوس علوم الرياضة تخصص الإدارة الرياضية، تخصص الترويح الرياضي، تخصص تدريب رياضات فردية، تخصص تدريب الرياضات الأساسية، تخصص تدريب الرياضات الجماعية وألعاب المضرب، تخصص المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، تخصص علوم الحركة الرياضية، تخصص علم النفس والإجتماع والتقويم الرياضي، تخصص علوم الصحة الرياضية، تخصص تربية رياضية معدلة، تخصص رياضة كبار السن.

وتتمثل البرامج الأكاديمية لمرحلة الدراسات العليا:

ا- دبلوم الدراسات العليا في التربيـــة البدنية والرياضية في أحد فروع التخصص التالية :إدارة المؤسسات الرياضية، الإعلام الرياضى، الرياضة المدرسية، الترويح في المؤسسات الرياضية، علوم الحركة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، الأندية الصحية، رياضة المعاقين، التغذية للرياضيين، القياس والتقويم الرياضى،الاجتماع الرياضى، علم النفس الرياضى . وكذلك التدريب الرياضى في أحد الأنشطة الرياضية التالية : ( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكي – الملاكمة – المصارعة – الجودو– الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – والجمباز – مسابقات الميدان والمضمار – الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية) ، رياضة كبار السن.

2- درجة الماجستير في التربية البدنية والرياضة في أحد فروع التخصص التالية : الإدارة الرياضية، مناهج التربية الرياضية، طرق تدريس التربية الرياضية، الترويح الرياضى،علوم الحركة الرياضية، فسيولوجيا الرياضة، الصحة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، علم النفس الرياضى، القياس والتقويم الرياضى، الاجتماع الرياضى . والتدريب الرياضى فى أحد الأنشطة الرياضية التالية: كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو – الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار – الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية، التربية الرياضية المعدلة، رياضة كبار السن.

3- درجة دكتوراه الفلسفة في التربية البدنية والرياضة في أحد فروع التخصص التالية : الإدارة الرياضية، مناهج التربية الرياضية، طرق تدريس التربية الرياضية، الترويح الرياضى، علوم الحركة الرياضية، فسيولوجيا الرياضة، الصحة الرياضية، الإصابات الرياضية والتأهيل، القياس والتقويم الرياضى ، الاجتماع الرياضى، علم النفس الرياضى . التدريب الرياضى في احد الأنشطة الرياضية التالية : ( كرة القدم – كرة السلة – الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكى – الملاكمة – المصارعة – الجودو – الكاراتيه – التايكوندو – تنس الطاولة – التنس – الاسكواش – الريشة الطائرة – السباحة – الغطس – كرة الماء – التجديف – المبارزة – رفع الأثقال – الجمباز – مسابقات الميدان والمضمار– الرماية – الدراجات – كمال أجسام – إعداد بدنى – كونغ فو - الغوص – كرة السرعة - التمرينات والعروض الرياضية ) ، التربية الرياضية المعدلة ، رياضة كبار السن.

وتتمثل البرامج المهنية لمرحلة الدراسات العليا: الدبلوم المهنية في إدارة الترويح الرياضي.

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