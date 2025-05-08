لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة دعاء محمد، الباحثة بقسم العلاج التحفظى وعلاج الجذور وخواص المواد، بمعهد بحوث طب الفم والأسنان، إن الليزر أحدث ثورة في عالم طب الأسنان بمميزاته وفوائده العلاجية فهو يعمل على تحسين علاج الأسنان بشكل لافت حيث يسمح بالقيام بعلاج أكثر دقة وفعالية وأقل ألما وبأمان تام ويعمل بالإضافة إلى ذلك على تسهيل وتسريع التئام أنسجة الأسنان واللثه.

وأضافت الباحثة، خلال دراسة جديدة نشرها المركز القومي للبحوث، أن الليزر يصظر ضوءا من لون واحد، وكل موجة ضوئية لها نفس الحجم والشكل ومتماسكة ومصدر للطاقة دقيق جدا، هذه الطاقة يمكن استخدامها للعديد من الإجراءات المختلفة مع الأنسجة الصلبة أو الرخوة للأسنان.

وتابعت: باستخدام الليزر يستطيع الطبيب الانتهاء من العلاج في وقت أقل وبدقة عالية وأمان تام وبدون ألم حيث يمتنع كتير من المرضي عن زيارة طبيب الأسنان خوفا من البنج وألم الأسنان أثناء وبعد انتهاء العلاج.

وذكرت أن استخدامات الليزر في علاجات الأسنان كثيرة ومتعددة ومنها على سبيل المثال وليس الحصرالاكتشاف المبكر لتسوس الأسنان، إزالة تسوس الأسنان، تبيض الأسنان، تطهير جذور الأسنان من البكتريا الضارة، علاج اللسان المربوط عند الأطفال، توريد اللثة، علاج حساسية الأسنان، علاج جيوب الأسنان، علاج قرح الفم واللثة، علاج تصبغ الأسنان.

وقحول مدى ملائمة علاج أسنان الأطفال بالليزر، قالت: أثبت الليزر كفاءة عالية، فلا حاجة للتخدير أو سماع الأطفال لأصوات الحفر المخيفة والمزعجة أو شعورهم بأى ألم ونتيجة لذلك يمكنهم تناول الطعام مباشرة بعد العلاج، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وبالتالي تنعدم فرص قيامهم بعض الشفاء أو اللسان أو الخد أو الإصابة نتيجة الحركة المفاجئة أثناء العلاج كما هو الأمر عند استخدام أداة حفر الأسنان العادية.

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