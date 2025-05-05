150 ألفا للطب.. مصروفات جامعة حلوان الأهلية بتنسيق الجامعات 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان الأهلية أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للعام الجامعي 2025/2026، من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أخرى، لتُكمل مسيرة بدأت منذ انطلاقها في تقديم نموذج رائد للتعليم الجامعي الحديث بمواصفات عالمية وبأسعار مناسبة.

وتضم جامعة حلوان الأهلية مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية المتميزة التي تم إعدادها بعناية لتزويد الطالب بالمعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية اللازمة للتميز في سوق العمل، حيث تركز جميع البرامج على دمج الجانب العملي بالتدريبات الميدانية والاحتكاك المباشر بالمؤسسات وسوق العمل منذ اليوم الأول للدراسة، مما يمنح الخريج ميزة تنافسية قوية في ظل بيئة عمل تتغير بسرعة.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية أنه لا تقتصر تجربة الطالب داخل جامعة حلوان الأهلية على الدراسة فقط، بل تشمل حياة جامعية متكاملة داخل حرم حديث ذكي ومجهز بأحدث الإمكانيات، يتيح للطلاب ممارسة الأنشطة المختلفة والانخراط في برامج الابتكار وريادة الأعمال، مما يصنع شخصية متكاملة قادرة على القيادة والمبادرة والتفكير النقدي والإبداعي.

وأشارت إلى انفرادها بتقديم برامج دراسية بشراكات دولية تمنح الطالب مزايا مضاعفة، منها برنامج هندسة الأنظمة الذكية بالتعاون مع جامعة Uninettuno الإيطالية، والذي يمنح الطالب شهادة مزدوجة معترف بها دوليًا، ما يفتح له أبواب العمل أو استكمال الدراسات العليا بالخارج بسهولة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان الأهلية تمثل امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان، وأن الجامعة تسعى لتقديم تعليم متميز بجودة عالية دون تحميل الطالب وأسرته أعباءً مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن المصروفات الدراسية تم تحديدها لتكون عادلة وتراعي الأبعاد الاجتماعية مع الحفاظ على جودة التعليم والبنية التحتية والخدمات المقدمة.

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150,000 جنيه

طب الأسنان: 130,000 جنيه

العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه

الهندسة: 70,000 جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60,000 جنيه

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60,000 جنيه

كلية العلوم: 60,000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه

وأكدت جامعة حلوان الأهلية أن اختيار الطالب لجامعة حلوان الأهلية لا يعني فقط اختيار مكان للدراسة، بل هو قرار استراتيجي ببناء مستقبله على أسس علمية عصرية تؤهله للتميز والمنافسة محليًا ودوليًا. وتدعوك الجامعة اليوم لتبدأ رحلتك الجامعية من هنا، حيث الطموح لا حدود له، والتعليم يقودك للمستقبل بثقة واقتدار.

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