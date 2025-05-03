افتتاح المؤتمر الدولي "صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم" بحقوق عين شمس

كتب- عمر صبري:

افتتحت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد ذكي بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التربية والتعليم الأسبق فعاليات المؤتمر الدولي "صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم" والذي يأتي برعاية وإشراف محمد صافي عميد كلية الحقوق، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكدت نائب رئيس الجامعة، تقدير قيادة الجامعة العميق لكلية الحقوق، قيادةً متمثلة في عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس الأفاضل، وطلابًا نُعول عليهم الكثير في مستقبل الوطن، وأن هذا الصرح الأكاديمي لطالما كان منارةً للعلم والقانون، ومُخرِجًا لكفاءاتٍ ساهمت ولا تزال تُساهم في رفعة مصر وتقدمها.

نائب رئيس جامعة عين شمس: الدولة تعزز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية

وأضافت أن الدولة تولي أهمية بالغة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار هو أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وهو ما يُكسِب المؤتمر اهمية بالغة حيث ينصب على صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم، حيث ان عملية الصياغة هي مرحلة ضرورية لترجمة جوهر الالتزام أو الاتفاق القانوني وتحويله إلى قاعدة عملية صالحة للتطبيق من قبل اطراف العلمية التعاقدية.

من جانبه، ثمن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التربية والتعليم الأسبق اختيار الكلية لموضوع مؤتمرها هذا العام، الذي يراه في صميم التحديات الراهنة التي تواجه مجتمعاتنا وقوانيننا.

وأشار إلى أن الصياغة القانونية الدقيقة والواضحة ليست مجرد أداة شكلية، بل هي حجر الزاوية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، فالنص القانوني هو الوعاء الذي يحمل الحقوق والواجبات، وإذا ما شابَهُ الغموضُ أو الاضطرابُ، فقد يُفضي ذلك إلى تفسيراتٍ خاطئةٍ وتطبيقاتٍ مجافيةٍ للعدل، لذا، فإن الاهتمامَ بموضوع المؤتمر هذا العام يعكسُ وعيًا عميقًا بأهمية جودة التشريع وضرورة تجويد النصوص القانونية لتكونَ مُحكمةً ومُيسرةً للفهم والتطبيق.

واضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات لتنظرُ بعين الاهتمام إلى هذا المؤتمرِ وما سيُسفرُ عنه من نتائج وتوصيات قيمة، ستقدمُ رؤىً مُستنيرةً وحلولًا عمليةً يمكنُ أن تُسهمَ في تطويرِ منظومتنا القانونية.

عميد الحقوق:

من جهته، أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق أن موضوع المؤتمر "صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم"، والذي تنظمه الكلية اضطلاعا بدورها في مجال البحث العلمي التطبيقي الهادف إلى طرح حلول واقعية لقضايا المجتمع العملية، ولا سيما أن الواقع قد كشف في الأعوام الأخيرة عن إشكاليات متعددة مرتبطة بصياغة العقود والاتفاقات، وخاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما رتبه ذلك من آثار قانونية على عملية التحكيم المتعلقة بها، الأمر الذى يستوجب منا التوقف وإعادة النظر، وإجراء مزيدا من البحث والدراسة والتقييم.

وأضاف أن المؤتمر سوف يناقش على مدار يومين مجموعة منتقاة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على أربع جلسات إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وهي تعرض لمسائل تتعلق بأصول وقواعد صياغة العقود والاتفاقات، وخصوصية التعاقد وأثره على صياغة العقود والتحكيم، ودور الوسائل السلمية في تسوية المنازعات، والأبعاد القانونية لصياغة الاتفاقات الدولية وآثارها على التحكيم.

من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، أن اختيار موضوع "صياغة العقود والاتفاقيات وآثارها على التحكيم" لمؤتمرنا هذا العام لم يأتِ من فراغ، بل انطلاقًا من إدراكنا العميق لأهمية هذا الموضوع في عالمنا المعاصر، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الاستثمار والتبادل التجاري على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن الصياغة الدقيقة والواضحة للعقود والاتفاقيات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي الأساس المتين الذي تقوم عليه الحقوق والالتزامات، وهي الضمانة الحقيقية لتجنب المنازعات والخلافات التي قد تعيق مسيرة التنمية والازدهار.

ودارت فعاليات اليوم الأول بجلسة افتتاحية وجلسة أولى بعنوان "أصول وقواعد صياغة العقود" أدارها الدكتور محمد الشافعى، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتحدث فيها الدكتور محمد ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة عين شمس حول أصول الصياغة القانونية للبنود التعاقدية الجزائية.

وناقشت الدكتورة نيفين محيى الدين دكتوراه في القانون المدني أنواع الصياغة القانونية للعقود وأثرها على التحكيم فيما تحدث الدكتور أحمد جمال كلحى، دكتوراه فى الحقوق جامعة طنطا عن دور المستشار القانوني في صياغة البنود الحاكمة للعقد الاستثماري - دراسة قانونية تحليلية وأفادت الباحثة نسمة بيومى محمد عبده في موضوع الصياغة وآثارها على وثائق ما قبل التعاقد مرحلة ما قبل العقد" - دراسة تحليلية مقارنة بقانون العقود الفرنسي وفقا لتعديلات بمرسوم ١٣١-٢٠١٦ وتحدث الدكتور محمد سهيل الفقى، دكتوراه القانون الدولى الخاص، كلية الحقوق جامعة عين شمس حول المفهوم القانوني لأحكام تكوين وصياغة العقد الإلكتروني.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر اضطلاعا من الكلية بدورها كبيت خبرة في خدمة الوطن، ورغبة منها في تسليط الأضواء على هذا الشأن العلمي الهام الذي يتعلق بعصب الاقتصاد الوطني، وتقديم رؤية قانونية شاملة تتعلق به توضع تحت تصرف مختلف الجهات المعنية للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات ذات الصلة.

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