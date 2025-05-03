لمنتسبي التعليم العالي.. فتح باب التقدم لجائزة ميشل باتيس "12 ألف دولار"

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إن الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الوطنية يمثل أهمية كبيرة، وكذلك مساهمات مصر القيمة في التنوع البيولوجي ومحميات المحيط الحيوي، في إطار برنامج الإنسان والمحيط الحيوي المآب.

وأشار عاشور إلى أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية ومنظمة اليونسكو في سياق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، والعمل على زيادة محميات المحيط الحيوي؛ خصوصًا في ظل أهمية التراث الطبيعي لمصر، وحماية التنوع البيولوجي لزيادة الوعي بالاستدامة البيئية وخلق فرص جديدة للشباب.

وأعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فتح باب التقدم لجائزة ميشل باتيس، لإدارة محميات المحيط الحيوي لعام 2025.

الجائزة تمنح كل عامَين

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن قيمة هذه الجائزة تبلغ 12 ألف دولار أمريكي، وتمنح كل عامين من خلال برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لقطاع العلوم الطبيعية بالمنظمة الأممية.

شروط المرشحين

أشارت الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، إلى أنه يحق لكل دولة عضو بمنظمة اليونسكو، تقديم مرشح واحد فقط، وأن هناك لجنة الماب إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية هي المعنية في اختيار المرشحين في هذا الشأن، موضحةً أن آخر موعد للتقدم لهذه الجائزة سوف يكون يوم ٧ مايو 2025، وأنه لن يلتفت إلى التقديمات التي ترد بعد هذا الموعد.

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة اضغط هنا:

وتتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بنسخة كاملة من المشروع والأوراق المُقدمة في موعد غايته ٧ مايو ٢٠٢٥، من خلال البريد الإلكتروني، اضغط هنا:

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