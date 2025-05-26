7 معلومات عن مسجد نوال الدجوي قبل تشييع جنازة حفيدها

كتب - عمر صبري:

يُشيع اليوم من مسجد نوال الدجوي داخل حرم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، جثمان أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، مؤسس الجامعة، والذي توفي إثر إطلاق النار على نفسه، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

ويقع المسجد الذي أنشأته د. نوال الدجوي داخل الجامعة، ويُعد من أبرز المنشآت الخدمية والدينية بالحرم الجامعي.

وفيما يلي أبرز 7 معلومات عن المسجد:

افتُتح رسميًا في أول جمعة من شهر رمضان الموافق 8 إبريل 2022، على مساحة تبلغ 1000 متر مربع.

يتسع لأكثر من 400 مصلٍ من الرجال والسيدات، ويضم دورات مياه منفصلة لكل منهم.

يحتوي على ساحة خارجية كبرى لصلاة العيد تتسع لأكثر من 10 آلاف مصلٍ.

يضم قاعات لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية لكافة الفئات العمرية.

يحتوي على قاعتين للمناسبات، تبلغ مساحة كل قاعة 300 متر مربع، وتتسع لقرابة 200 كرسي.

يضم مطبخًا بمساحة 265 مترًا مربعًا، مخصصًا لإعداد أكثر من 2000 وجبة يوميًا توزع على الأسر الأكثر احتياجًا.

يشمل مجمع عيادات طبية مكوّن من دورين، يحتوي على 18 عيادة في مختلف التخصصات لخدمة غير القادرين.

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