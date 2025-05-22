التعليم العالي: غلق باب التقدُّم لمبادرة "تحالف وتنمية" يوم 3 يونيو 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدُّم لمبادرة "تحالف وتنمية" سيكون يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة في دعم المبادرات الرئاسية الهادفة إلى التنمية المستدامة.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني، بما يسهم في دعم المشروعات المجتمعية والتطبيقية ذات التأثير المباشر، ويخدم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات التنمية الشاملة.

وكان قد تم فتح باب التقدُّم للمبادرة يوم 18 فبراير 2025، وتستهدف المبادرة دعم مشروعات التعاون المشترك بين الجامعات والمراكز البحثية والهيئات المعنية بالتنمية المجتمعية في مختلف المحافظات.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل حول المبادرة، يمكن زيارة الرابط التالي: هنا

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن تأثير زلزال كريت

قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم