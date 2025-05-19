باستعدادات استثنائية.. صور من امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية

كتب- عمر صبري:

انطلقت امتحانات نهاية العام الجامعي 2024–2025 بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، لتشهد الجامعة واحدة من أنجح مواسمها الامتحانية على الإطلاق، بعد أن اكتملت الاستعدادات بتخطيط دقيق وتنظيم محكم يعكس مدى التطور الأكاديمي والإداري الذي تشهده الجامعة.

ومع بدء الامتحانات، بدت اللجان منضبطة والطلاب في حالة من التركيز، وسط متابعة حثيثة من قيادات الجامعة لضمان توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة ومحفزة على التفوق.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، أن الجامعة تسعى إلى تقديم نموذج تعليمي حديث يرتكز على الجودة في كل التفاصيل، ومن بينها تنظيم الامتحانات.

وأوضح أن هذا التنظيم يعكس فلسفة الجامعة في دمج الجانب الأكاديمي بالإدارة الفعالة، ويُعد دليلًا عمليًا على نجاح سياسات التطوير المؤسسي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الامتحانات تسير هذا العام وفق منظومة دقيقة تم إعدادها بعناية، تضمن الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية، مع توفير بيئة داعمة ومريحة للطلاب داخل اللجان.

وأضاف أن الجامعة راعت في خطتها التنظيمية تطبيق أعلى درجات الانضباط والجودة في جميع مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من إعداد الكراسات والأسئلة، وحتى أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج، بما يعكس رؤية الجامعة في دعم الطالب وتقديم تجربة تعليمية متكاملة تعزز من فرص نجاحه وتفوقه.

الامتحانات هذا العام تعكس مدى الجاهزية العالية لدى الكليات والبرامج

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي على الجامعة، إلى أن الامتحانات هذا العام تعكس مدى الجاهزية العالية لدى الكليات والبرامج، وأن الجامعة تولي أهمية كبرى لتطوير منظومة الامتحانات من حيث التنظيم، والتصحيح، وإعلان النتائج، مشيدًا بالجهد المبذول من الأطقم الأكاديمية والإدارية لضمان توفير تجربة امتحانية متكاملة تضع الطالب في قلب الاهتمام، وتمنحه البيئة الأنسب للتفوق.

كما أكد الدكتور اسامة القبيصى عميد الكلية التكنولوجية بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، على أنه تم عمل لجنتين رئيسيتين، الأولى هي لجنة الإعداد، والتي تتولى مسؤولية تجهيز كراسات الإجابة طبقًا لطبيعة كل مادة، بناءً على متطلبات يحددها أعضاء هيئة التدريس، ويتم تسليمها للمراقبين مباشرة قبل بدء الامتحان. أما اللجنة الثانية فهي لجنة السير، التي تتولى طباعة أوراق الأسئلة، ومتابعة تنفيذ الامتحانات داخل اللجان لحظة بلحظة، بما يضمن سيرها بشكل منضبط، ويعزز ثقة الطلاب في عدالة الإجراءات.

وفي إطار المتابعة الميدانية، قام الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، بجولة تفقدية للجان الامتحانات، يرافقه الدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور أحمد سويدان، رئيس لجنة سير الامتحانات ومنسق برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، حيث تفقدوا سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني داخل مختلف البرامج التكنولوجية.

وجاءت الزيارة في إطار حرص إدارة الكلية المستمر على تحسين جودة العملية التعليمية وضمان توفير مناخ امتحاني متميز يراعي راحة الطلاب وانضباط اللجان.

وخلال جولته، اطمأن عميد الكلية على الالتزام التام بضوابط الامتحانات، والتأكد من توافر الهدوء داخل اللجان، وتنظيم عملية توزيع أوراق الأسئلة بدقة، وتنسيق الجهود بين المراقبين وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن انسيابية الامتحانات وراحة الطلاب. وأكد على ضرورة البدء الفوري في أعمال التصحيح عقب كل امتحان، وتسريع خطوات إعلان النتائج بعد المراجعة الدقيقة، لضمان الشفافية وتحقيق مصلحة الطلاب.

وحرص الدكتور القبيصي على إجراء حوارات مباشرة مع عدد من الطلاب داخل اللجان، للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الأسئلة وجودتها ومدى وضوح التعليمات، مؤكدًا على أهمية حضور أعضاء هيئة التدريس المختصين خلال أيام امتحانات موادهم، لتقديم الدعم والإجابة على الاستفسارات وحل أية مشكلات طارئة.

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