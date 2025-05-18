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الأعلى للجامعات: تقسييم اختبارات قدرات علوم الرياضة لمسارين بدني ومهاري

09:04 م الأحد 18 مايو 2025

الدكتور السيد قنديل

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كتب- عمر صبري:

استعرض الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026 أهم التعليمات الخاصة بإعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، والتي شملت تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، مع تناسب هذه الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب.

كما استعرض قنديل دليل اختبارات كليات علوم الرياضة، والتي قسمت هذا العام إلى مسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس القدرات الرياضية للطلاب والطالبات، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية، مؤكدًا استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.

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الأعلى للجامعات قدرات علوم الرياضة اختبارات القدرات جامعة حلوان
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