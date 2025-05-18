أطعمة وفيتامينات تحد من التدهور العقلي والمعرفي لطلاب الثانوية العامة

كتب- عمر صبري:

أصدر المركز القومي للبحوث ورقة بحثية صادرة عن معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة، تحت عنوان التغذية السليمة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وتضمنت الورقة أن التغذية السليمة تمثل دورًا مهماً في الحفاظ على الصحة العقلية، ويمكن التركيز على بعض الأطعمة التي تحسن من وظائف العقل؛ مثل الذاكرة والتركيز.

ويؤكد خبراء التغذية أن الاستراتيجية الأكثر أهمية هي اتباع نمط غذائي صحي يتضمن الكثير من البروتينات؛ مثل الألبان.

وأضافت الورقة البحثية أنه يمكن إضافة الكركم إليها؛ حيث يعزز السيروتونين والدوبامين الذي يعمل على تحسين الحالة المزاجية والمكسرات؛ مثل عين الجمل والجوز، فهي مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية، والفاكهة مثل التوت والفراولة تحتوي على مركبات الفلافونويد؛ ما يساعد في تحسين الذاكرة والخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب والبروكلي، فهي غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ؛ مثل فيتامين K واللوتين أحد مضادات الأكسدة التي تنتمي إلى مجموعة الكاروتينات، والتي تعطي اللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي للخضراوات والفواكه وحمض الفوليك وبيتا كاروتين.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن هذه الأطعمة النباتية تسهم في الحد من التدهور العقلي والمعرفي، والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو الكانولا أو بذر الكتان، وأيضًا الأسماك الدهنية؛ مثل سمك التونة والسردين والماكريل؛ حيث إنها تضم أحماض أوميغا 3 الدهنية (دهون صحية غير مشبعة تسهم بشكل كبير في انخفاض مستويات الدم من بيتا أميلويد؛ وهو البروتين الذي يشكل خطرًا على عقل الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر) وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة، والتي من المعروف أنها تدعم صحة الدماغ.

وتابعت الورقة: ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة في هذا النظام الشامل غنية بشكل خاص بالمكونات الصحية؛ مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات ب ومضادات الأكسدة، والتي من المعروف أنها تدعم صحة العقل؛ حيث يحتوي المخ على 60% من الدهون، يحتوى نصفها على أحماض أوميغا 3 الدهنية؛ لبناء خلايا المخ والأعصاب، وهذه الدهون ضرورية للتعلم والذاكرة.

اقرأ أيضاً:

للمرة الأولى.. إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالصورة

خطاب عاجل من التعليم بشأن موافاة الوزارة ببيانات المتعاقدين بنظام الحصة -( مستند)