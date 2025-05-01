"قصر العيني" يناقش أحدث تطورات علاج أمراض القلب والأوعية الدموية

كتب- عمر صبري:

نظم قسم القلب بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، مؤتمره العلمي السنوي تحت شعار "من أجل غدٍ أفضل"، لمناقشة أبرز المستجدات في مجالي تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة محليًا ودوليًا.

تضمن المؤتمر برنامجًا علميًا ثريًا شمل عددًا من الجلسات والمحاضرات المتخصصة، من أبرزها: مقارنة بين جراحة مجازة الشريان التاجي والتدخل القسطري لعلاج الشريان الرئيسي الأيسر، ومتابعة مستحدثة لارتجاع الصمام التاجي الوظيفي، واستعراض للتقنيات الحديثة في جراحات القلب بدون بضع القص.

كما خصص المؤتمر جلسات لمناقشة أمراض القلب الخلقية لدى البالغين، باعتبارهم شريحة متنامية من المرضى، بالإضافة إلى جلسة حول الصمام ثنائي الشرفات، وأخرى عن أورام القلب لدى الأطفال وسبل تشخيصها وعلاجها.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، أهمية التكامل الاستراتيجي بين الأقسام العلمية، وعلى رأسها قسمي القلب والحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن مواكبة التقدم العلمي ضرورة حتمية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وشدد على أن البحث العلمي أصبح ركيزة في تعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية، مؤكدًا حرص الكلية على بناء شراكات بحثية فاعلة تخدم الاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى الرعاية الطبية في مستشفيات قصر العيني.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام صلاح الدين، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية، عن اعتزازه بنجاح المؤتمر هذا العام، مؤكدًا أن البرنامج العلمي يمثل نقلة نوعية من حيث تنوع الموضوعات والطرح الأكاديمي المتخصص.

وأشاد بالدعم المؤسسي المقدم من إدارة الكلية، مثمنًا جهود أعضاء القسم، وخاصة النواب، الذين يمثلون ركيزة رئيسية في مسيرة التطوير.

كما أعرب عن فخره بتصدر قسم القلب بكلية طب قصر العيني المركز الأول محليًا والثاني إفريقيًا وفق تصنيف EduRank، معتبرًا ذلك ثمرة للعمل الأكاديمي والبحثي المستمر.

وأكد أن المؤتمر ركز على الاتجاهات المعاصرة في أمراض القلب، ومنها التوسع في التدخلات الدقيقة، وتطوير أدوات التشخيص، مع اهتمام خاص بأمراض القلب الخلقية وأورام القلب لدى الأطفال، بما يعكس التزام القسم بتقديم خدمات طبية متكاملة تضع المريض في صدارة الأولويات.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، أكد عميد الكلية أن هذه الفعالية تمثل محطة مهمة ضمن مسار طويل من التحديث العلمي، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون البحثي محليًا ودوليًا، لتعزيز مكانة قصر العيني كمرجع أكاديمي وطبي على مستوى مصر والمنطقة.

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