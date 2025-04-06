الباحث أحمد فهمي يحصل على الماجستير بتقدير امتياز في التربية الخاصة من جامعة أسيوط

كتب- محمد شاكر:

حصل الباحث أحمد إبراهيم فهمي على درجة الماجستير بتقدير امتياز في التربية الخاصة تخصص تخاطب من كلية التربية بجامعة أسيوط، عن دراسة بعنوان "برنامج تدريبي قائم على الألعاب الإلكترونية لتنمية بعض مهارات اللغة الوظيفية لدى الأطفال من ذوي اضطراب التوحد".

وضمت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة كل من: الدكتور محمد جابر قاسم أستاذ المناهج وطرق التدريس وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور على سيد عبد الجليل أستاذ المناهج ومنسق البرنامج الخاص في التربية الخاصة، الدكتور أحمد رشوان أستاذ المناهج، الدكتور محمد سعد أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور حسن حويل عميد الكلية، والدكتور خضر مخيمر وكيل الكلية سابقا والدكتور مصطفى عبد المحسن رئيس قسم الصحة النفسية.

واستهدفت الدراسة تنمية اللغة الوظيفية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد واسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس مهارات اللغة الوظيفية لدى الأطفال من ذوي اضطراب التوحد.

وأكد الباحث في دراسته أن ميدان التربية الخاصة من الميادين التربوية التي واجهت العديد من التحديات، حيث بدأ الاهتمام بها مؤخرا لتحتل بذلك مكانة بارزة كباقي الميادين التربوية حيث يعتبر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات المجتمعية التي تتطلب رعاية خاصة تتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام برنامج الألعاب الإلكترونية في تنمية بعض مهارات اللغة الوظيفية لدى أطفال اضطراب التوحد.

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