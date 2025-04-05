حقيقة تعطيل الدراسة في جامعة القاهرة الإثنين المقبل

كتب- عمر صبري:

تلقت كليات جامعة القاهرة، توجيهات بخصوص تنظيم العملية التعليمية الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة إقامة فعالية كبرى بجامعة القاهرة.

وتقرر تعطيل الدراسة يوم الإثنين المقبلة الموافق 7 أبريل الجاري، بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع استمرار المحاضرات أونلاين - لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس - وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، ومع تأجيل الامتحانات والمناقشات العلمية بكافة أشكالها في هذا اليوم إلى موعد آخر.

كما تقرر انتهاء يوم العمل بالجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين في تمام الساعة ١٢ ظهر يوم الإثنين الموافق ٧ من أبريل الجاري، مع مغادرة سيارات النقل الجماعي والمركبات الخاصة في هذا التوقيت.

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