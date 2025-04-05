انضمام لجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام إلى اللجنة العليا بـ"الوزراء"

كتب- عمر صبري:

حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامي عبد الصادق، إنجازًا جديدًا على صعيد البحث العلمي؛ حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.

وأكد د.محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية في البحوث الطبية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة في مجال البحث الطبي على الصعيدَين المحلي والدولي؛ مما يسهم بقوة في تطوير القطاع الصحي بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح عبد الصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء، خطوة في غاية الأهمية؛ لتعزيز مكانة المعهد عالميًّا ويُسهم في تطوير بيئة البحث العلمي في مصر، وفي الوقت ذاته يعكس التفوق في مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث؛ لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.

وأكد د.محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة في مسيرة المعهد؛ حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

وأضاف سمرة: وتواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.

وتابع عميد المعهد القومي للأورام بأن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًّا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي، وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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