وزارة التعليم تنتهي من وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إنه تم الانتهاء من إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 لجميع المواد الدراسية، سواء كانت مواد مضافة للمجموع أو غير مضافة، والتي من المقرر أن تُجرى في شهر يونيو المقبل وفقًا للجداول التي أعلنتها الوزارة للنظامين القديم والحديث.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة تم إعدادها وفقًا للمواصفات الفنية الدقيقة الخاصة بكل مادة دراسية، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ فحصها ومراجعتها بعناية شديدة لتجنب تكرار أي جزئية قد تثير اللبس أو الحيرة بين الطلاب.

مرحلة الطباعة والسرية التامة في عملية إعداد الأسئلة

وفيما يتعلق بمرحلة ما قبل طباعة الأسئلة، أكد المصدر أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في الإجراءات المتعلقة بتجهيز أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 للطباعة.

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