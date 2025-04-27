قيمتها 100 ألف جنيه.. تفاصيل اجتماع لجنة جوائز جامعة عين شمس السنوي

كتب- عمر صبري:

عقدت لجنة جوائز جامعة عين شمس اجتماعها السنوي برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة؛ لعرض نتائج جوائز الجامعة لعام 2024؛ مؤكدةً دعم التميز العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، عمداء الكليات، وأمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومدير الإدارة العامة للبحوث العلمية.

وتناول الاجتماع مناقشة نتائج التقييم النهائي للجوائز المطروحة، والتي تنوعت ما بين جائزة الجامعة التقديرية بعدد 17 جائزة موزعة على 8 مجالات مختلفة، وتبلغ قيمة كل منها 100 ألف جنيه مصري، وجائزة الجامعة للرواد بعدد 6 جوائز في 6 مجالات، وقيمة الجائزة الواحدة 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى جائزة الجامعة التقديرية للمرأة والتي تُمنح في 4 مجالات، بقيمة 30 ألف جنيه لكل جائزة، فضلًا عن جائزة الجامعة التشجيعية، والتي تُمنح في 5 مجالات؛ بإجمالي 10 جوائز، وتبلغ قيمة كل جائزة 25 ألف جنيه.

وبلغ عدد المتقدمين لهذه الجوائز لهذا العام نحو 80 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من كل كليات الجامعة ممن استوفوا شروط الترشح المعلنة خلال فترة التقديم التي امتدت من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024.

وأقرت اللجنة نتائج أعمال لجان التحكيم، التي ضمَّت خمسة محكمين متخصصين لكل جائزة؛ حيث تم فتح المظاريف الخاصة بالتقييمات، وانتهت اللجنة إلى عرض النتائج النهائية ورفع التوصيات إلى مجلس الجامعة؛ لاعتمادها بشكل نهائي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار رسالة جامعة عين شمس الهادفة إلى تعزيز روح التميز الأكاديمي والبحثي، وتكريم روادها من العلماء وأساتذتها المبدعين في مختلف المجالات؛ بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة محليًّا ودوليًّا.

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