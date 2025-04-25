التعليم العالي تُطلق نظامًا جديدًا لاختيار العمداء وتُثني على تطوير المعاهد العليا الخاصة

كتب- محمد أبو بكر:

أثنى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جهود قطاع التعليم بالوزارة في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى دعم المعاهد العليا المتميزة على التقديم للتصنيفات الدولية، وتطوير لوائحها الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من قبل أعضاء هيئة التدريس.

كما لفت الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع لملف الطلاب ذوي الهمم، مشيدًا بتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف وجعلها من أولوياتها خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا تحسين أسلوب اختيار عمداء المعاهد لتأهيل قيادات أكاديمية متميزة تسهم في تنفيذ رؤية الوزارة الحديثة.

نظام جديد لاختيار العمداء وتعيين قيادات أكاديمية متميزة

أوضح الدكتور جوده غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا، أن النظام الجديد لتعيين العمداء يعتمد على ترشيح ثلاثة أساتذة من قبل مجالس الإدارات بالمعاهد العليا، يتم اختيار الأفضل بينهم بواسطة لجنة مُشكلة بقرار من وزير التعليم العالي.

كما أشار إلى أن القطاع بدأ في هذه الإجراءات مبكرًا لضمان استقرار المعاهد وتنظيم العملية التعليمية مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأكد غانم أن النظام الجديد سيتواصل في المعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية، حيث سيظل تقديم مرشح واحد فقط للعمادة، وكذلك في المعاهد المتميزة الحاصلة على تقييم Class A أو شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية.

خطة تطوير شاملة تشمل تغييرات في مجالس الإدارات

ضمن خطة التطوير الشاملة، ستقتصر عضوية مجالس الإدارات على منصب واحد فقط من كل عضو، بدءًا من العام الدراسي الجديد. هذا التغيير يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء، مما يسهم في تعزيز تنوع الخبرات بما يساعد على تحسين أداء المعاهد العليا.

كما أشار الوزير إلى أن قطاع التعليم سيتابع عملية اختيار العمداء من خلال تلقي السير الذاتية للمرشحين، على أن تبدأ الإجراءات بعد اختيار المرشح المناسب لتعيين عميد المعهد.

زيارة المعاهد العليا الخاصة ومتابعة أداء الطلاب

سيتابع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا عقد اجتماعاته بشكل دوري في مقر المعاهد على مستوى الجمهورية، بهدف الاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية وتقديم الدعم اللازم لتطوير الحياة الجامعية.

كما تطرق الوزير إلى ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا، الذي حظي باهتمام خاص، مع تأكيده على ضرورة تحقيق التوازن بين تقديم الدعم الأكاديمي والرفاهية للطلاب.

دمج المعاهد العليا في منظومة التعليم العالي

أعلن الوزير أن خطة الوزارة تتضمن دمج المعاهد العليا الخاصة في لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية عبر جميع مؤسسات التعليم العالي في مصر.

ويأتي ذلك بهدف رفع مستوى الخريجين من المعاهد العليا الخاصة، لتكون في نفس مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

من جهته، أكد الوزير على أهمية المنافسة المستمرة بين المعاهد العليا الخاصة ودورها في دفع المعاهد لتطوير أدائها بشكل مستمر، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في تحسين جودة التعليم في مصر.

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