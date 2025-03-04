قصر العيني يحصل على اعتماد الجمعية الدولية للكلى (ISN) كمركز تدريب إقليمي حتى عام 2030

كتب - عمر صبري:

حصلت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة على اعتماد الجمعية الدولية للكلى (ISN) كمركز تدريب إقليمي معتمد في تخصصات أمراض الكلى العامة، والاستصفاء الدموي، وزراعة الكلى، وكلى الأطفال، وذلك لمدة خمس سنوات (2025–2030).

يُعد هذا الاعتماد شهادة عالمية على التميز الطبي والأكاديمي الذي تتمتع به الكلية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في تدريب أطباء الكلى على المستويين الإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن تخصص أمراض الكلى بكلية طب قصر العيني يتمتع بتاريخ عريق يمتد إلى ستينيات القرن الماضي، حينما أسّسه الرائد الدكتور عبد المنعم حسب الله، الذي وضع أسس علاج أمراض الكلى في المنطقة العربية.

كما شهدت مستشفيات جامعة القاهرة بدايات استخدام الغسيل الكلوي الدموي والبريتوني في مصر والشرق الأوسط، حيث تم تصنيع المحاليل والمرشحات داخل القصر العيني.

وفي عام 1976، أُجريت أول عملية زراعة كلى ناجحة في مصر بكلية طب قصر العيني، مما رسّخ مكانته كمركز طبي رائد في هذا المجال.

وفي عام 1979، تم إنشاء مركز القصر العيني للكلى والديلزة، والذي خضع لتطوير شامل عام 2012، ليصبح مركزًا متكاملًا يخدم آلاف المرضى سنويًا، حيث يستقبل حوالي 5000 مريض سنويًا في العيادات الخارجية، ويُجرى به 3000 جلسة غسيل كلوي سنويًا لمرضى الفشل الكلوي المزمن. كما يضم وحدة الكلى التداخلية، التي توفر خدمات الفحص بالموجات الصوتية والدوبلر، وسحب عينات الكلى، وتركيب القساطر المؤقتة والمزمنة.

بلغ النشاط الطبي بالمركز 2800 فحص بالموجات الصوتية، و709 حالات لسحب عينات الكلى، و597 حالة لتركيب القساطر المؤقتة.

كما يحتوي المركز على وحدة باثولوجيا الكلى، إضافة إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي الحاد، وفصل البلازما بوحدات الرعاية المركزة، ومستشفى الأمراض الباطنة، ووحدة الملك فهد.

وقد انعكس هذا الإرث الطبي العريق في السعي للحصول على الاعتماد الدولي، وهو ما تحقق بفضل رعاية ودعم الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بأهمية الاعتماد وسعى إلى تحقيقه.

وجاءت هذه الخطوة تحت إشراف الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ودعم قسم الباطنة برئاسة الدكتورة أماني عبد المقصود، وإشراف الدكتورة سلوى إبراهيم، أستاذ الأمراض الباطنة والكلى ورئيس التخصص، والدكتور محمد الخطيب، مدير وحدة الكلى والديلزة.

وأكد عميد الكلية أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة القاهرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عبد الصادق، رئيس الجامعة، مما يعزز ريادة كلية طب قصر العيني في المجال الطبي على مستوى المنطقة.

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