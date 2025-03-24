رسميًا.. الموافقة على إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، أمس السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فروع للجامعة في كل من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة اليونان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول اجتماعات مجموعة "بريكس" للتعليم، وانضمام 20 جامعة مصرية إلى شبكة "بريكس" للتعليم العالي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيراتها في دول المجموعة.

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