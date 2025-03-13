تصل إلى 350 ألف جنيه.. 8 مستندات للحصول على منح الماجستير والدكتوراه من أكاديمية البحث العلمي 2025

كتب- عمر صبري:

تواصل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استقبال طلبات الراغبين في التقديم للحصول على منح الماجستير والدكتوراه 2025.

وفيما يلي المستندات المطلوبة:

* السيرة الذاتية بها صورة شخصية حديثة.

* بطاقة الرقم القومي.

* شهادة البكالوريوس بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد جدا (البكالوريوس والماجستير لمتقدمي الدكتوراة).

* خطاب توصية من أحد الأساتذة المشرفين في المجال موضحًا به معرفة الاستاذ بالطالب والموضوع المقترح للتسجيل للماجستير أو الدكتوراه في أحد المجالات المعلن عنها وموافقته على الإشراف على الطالب ضمن فريق إشراف طبقًا للوائح والضوابط ولا يجوز للأستاذ أن يمنح خطابات توصية لأكثر من طالب.

* مبررات الموضوع المقترح وأهميته وعلاقته برؤية مصر 2023.

* بيان حالة معتمد لإثبات التبعية لجامعة أو مركز بحثي أو قسم بحوث وتطوير بشركة أو كيان صناعي (تعيين أو تعاقد أو تدريب)، ويستثنى من ذلك خريجي برنامج علماء الجيل القادم.

* موافقة الجهة التابع لها على الموضوع.

* تقديم خطة بحثية لموضوع الرسالة معتمدة

وأوصت أكاديمية البحث العلمي أن قيمة المنحة تخصص لكل طالب ماجستير منحة بإجمالي مبلغ 250 ألف جنيه كحد أقصى، ويستخدم في شراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث، والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات والتدريب في الداخل بضمانات وموافقات مسبقة من الأكاديمية، وحضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث في مجلات Q1 , Q2

كما تخصص الأكاديمية لكل طالب دكتوره منحة بإجمالي مبلغ 350 ألف جنيه كحد أقصى، ويستخدم في شراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث، والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات والتدريب في الداخل بضمانات وموافقات مسبقة من الأكاديمية، وحضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث في مجلات Q1 , Q2.

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