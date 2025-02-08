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عميدة صيدلة القاهرة: إجراءات للسلامة المهنية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

12:16 م السبت 08 فبراير 2025

جامعة القاهرة

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كتب- عمر صبري:

أعلنت الدكتورة دينا أبو حسين، القائم بعمل عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025.

وأكدت "أبو حسين"، استكمال جميع أعمال الصيانة، وتنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لضمان جاهزية المعامل والفصول الدراسية لاستقبال الطلاب.

كما أشارت إلى انتهاء التجهيزات الخاصة بانطلاق الدورة الرابعة من التدريب الإجباري لطلاب الفرقة السادسة (الامتياز)، وبدء امتحانات برامج الدراسات العليا، والتي تشمل الماجستير والدبلومات.

انطلاق الأنشطة الطلابية

أعلنت العميدة بدء موسم الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن الكلية ستنظم النسخة الثانية من فعالية "يوم مجتمع متعدد الثقافات" يوم 20 فبراير الجاري، وذلك للاحتفاء بعودة الطلاب الوافدين وتعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب.

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