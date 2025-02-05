قرار من جامعة عين شمس لمن استنفدوا رصيد العلاج الشهري وصرف "الروشتات".. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس أنه وفي إطار توفير الرعاية الصحية اللازمة لمنسوبيها، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، يمكن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين حال استنفاد رصيد العلاج الشهري أو عدم التغطية من “مصر للتأمين”، التوجه إلى إدارة الرعاية الطبية لصرف العلاج من إحدى الصيدليات المتعاقدة مع الجامعة، وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.

وأضافت أنه وضمن جهود الجامعة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول على العلاج بسرعة وكفاءة فأن فرع صيدليات الإسعاف المصرية بحرم جامعة عين شمس (2) يقدم خدماته للجمهور من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

وتابعت: توفر صيدليات الإسعاف المصرية، مجموعة متكاملة من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تقديم خدمات صرف الروشتات الخاصة بالتعاقدات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التزام جامعة عين شمس بتقديم أفضل الخدمات الصحية لمنسوبيها، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية بسهولة ويسر.

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