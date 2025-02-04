110 طالبًا عالقون بين قرارات وقف المنح أو العودة للجامعات الحكومية

كتب- عمر صبري:

يواصل حوالي 110 طالبًا وطالبة مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتحديد مصيرهم مقارنة بزملائهم ممن صدر لهم قرار عاجل من المجلس الأعلى للجامعات بتحمل نفقات ومصروفات منحهم الدراسية عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق المنح الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية.

وأوضح عدد من الطلاب، خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قد حلا موقف زملائهم الذين بدأوا دراستهم بالفعل، أما هم فبعد حصولهم على الشهادة الثانوية وإعلان قبولهم بالمنح الدراسية يتوجب عليهم دراسة سنة تمهيدية تأهيلية بالجامعة الأمريكية، وأن هذه السنة ليست دراسية أو جامعية.

وتابعوا: "بناءً على قرار قبولنا بالمنح الدراسية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لم نلتحق بجامعات حكومية أو خاصة، وبعضنا لم يتقدم لمكتب التنسيق، وبالتالي فقدنا فرصة الدراسة بالجامعات الحكومية أو غيرها".

في المقابل، نشرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا تضمن التزامًا طويل الأمد بضمان عدم إجبار أي طالب مستمر على مغادرة الجامعة بسبب عدم القدرة على الدفع.

وأوضحت الجامعة أنه في الأسبوع الماضي تم تعليق تمويل منحهم الدراسية لـ 200 من طلابها الحاليين في انتظار المراجعة.

وتابعت: "في غضون 48 ساعة من صدور هذا الخبر، أبلغنا طلابنا، بعضهم في الفصل الدراسي الأول بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والبعض الآخر في الفصل الدراسي الأخير، وكل شيء بينهما، بأننا سنغطي الرسوم الدراسية والسكن والنفقات التعليمية لربيع 2025، وسنعوض هذه الرسوم بتغطية فصل الربيع من خلال توفير الميزانية وجمع الأموال، بسبب التزامنا العميق بتعليم ورفاهية طلابنا."

وذكر حساب الجامعة: "أنشأنا صندوق مساعدة الطلاب في حالات الطوارئ لدعم الطلاب الجدد والمستمرين الذين يواجهون تعليق تمويل المنح الدراسية الخاصة بهم. سيتم استخدام الأموال بالكامل لمساعدة هؤلاء الطلاب."



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