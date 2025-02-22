مؤتمر بطب قصر العيني يتيح جراحات القدم والكاحل عبر "البث المباشر"

كتب- عمر صبري:

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لجراحات القدم والكاحل بقصر العيني "Kasr Al Ainy 4th International Foot and Ankle Course" في الفترة من 19 إلى 22 فبراير، وهو مؤتمر علمي متخصص يمتد على مدار أربعة أيام، يهدف إلى تقديم أحدث التطورات في جراحات القدم والكاحل، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والبرتغال، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والعراق.

وتضمن المؤتمر جزءًا نظريًّا اشتمل على محاضرات علمية متعددة، تناولت أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات الجراحية المتقدمة في هذا المجال.

وأتاح الجزء العملي للمشاركين فرصة مشاهدة الفحص الظاهري والتخطيط الجراحي للحالات، بالإضافة إلى بث مباشر لجراحات متقدمة على مدار يوم كامل؛ مما يعزز من مهارات الجراحين المتدربين ويرفع مستوى كفاءتهم.

عُقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف الدكتور وليد عبيد، رئيس قسم جراحة العظام.

وجاء تنظيم المؤتمر على يد مجموعة من كبار الأساتذة في المجال؛ وهم: الدكتور أحمد خليف، رئيس وحدة القدم والكاحل بكلية طب جامعة القاهرة، والدكتور علي رضا، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد خضر، أستاذ مساعد جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد سمير بشندي، مدرس جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة.

وأكد الدكتور حسام صلاح أهمية تطوير المهارات الجراحية والتفاعل مع أحدث المستجدات في جراحات القدم والكاحل، مرحبًا بالحضور من الخبراء الدوليين والمصريين، مشيرًا إلى أن قصر العيني دائمًا ما يسعى لدعم كوادره الطبية وتعزيز فرص التعلم المستمر.

وأشاد صلاح بدور الدكتور أحمد خليف في تطوير تخصص جراحات القدم والكاحل، مؤكدًا أن الوحدة التي يرأسها تلعب دورًا حيويًّا في نشر المعرفة الطبية، وأن قصر العيني سيظل داعمًا رئيسيًا لكل الجهود العلمية والطبية التي تهدف إلى الارتقاء بالمجال.

ورحب الدكتور وليد عبيد بالمشاركين، وأكد أهمية هذه الدورة التدريبية في تطوير مهارات الجراحين المتخصصين في جراحات القدم والكاحل، مشيرًا إلى أن هذا التخصص يشهد تطورًا سريعًا على مستوى العالم، وأن تبادل الخبرات بين الجراحين الدوليين والمصريين يعد خطوة مهمة في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد خليف إلى التحديات والصعوبات التي تواجه جراحي العظام في هذا المجال، وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه الأستاذ الدكتور حسام صلاح؛ لتذليل هذه الصعوبات.

وأوضح خليف أن المؤتمر يهدف إلى تعليم الجراحين أحدث الأساليب الجراحية من خلال مناقشة حالات معقدة، وعرض توصيات قائمة على المعايير الدولية؛ لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

وشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من جراحي العظام من مختلف أنحاء مصر؛ مما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير المهارات الجراحية في تخصص القدم والكاحل، كما يعزز من مكانة قصر العيني كمركز رائد في التعليم الطبي المستمر وتقديم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال جراحة العظام.

اقرأ أيضًا:

الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة

محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان