نتائج الفصل الأول 2025 بألسن عين شمس عبر الموقع الرسمي وفيسبوك

كتب- عمر صبري:



أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك عبر الموقع الرسمي للكلية على الإنترنت ومن خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بها.



وقد أعربت الدكتورة سلوى رشاد، عن شكرها العميق لأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والإداريين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها داخل الكنترولات لتقديم نتائج متميزة في وقت قياسي.



وتزامن ذلك مع انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024/2025، التي بدأت في 2 يناير وانتهت في 23 من نفس الشهر، مع توقفها في أيام الأعياد (6، 7، 8، 19 يناير).



كما قامت عميدة الكلية، الدكتورة سلوى رشاد، برفقة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هالة سيد، بجولة تفقدية في أول أيام الامتحانات للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.



وأكدت ضرورة متابعة جودة ورقة الأسئلة وفقًا للمعايير التعليمية المتعارف عليها.



شملت الاستعدادات أيضًا تجهيز قاعات الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، بما في ذلك تحديث القاعات وتجهيز الكشافات الاحتياطية لضمان سير الامتحانات بسلاسة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.



كما تم تزويد اللجان بمراقبين أكفاء وأساتذة المواد لمساعدة الطلاب في حال وجود أي استفسارات.



وحرصت عميدة الكلية على التأكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان لتلبية أي طارئ صحي أثناء فترة الامتحانات.



من جانبها، أكدت الدكتورة هالة سيد على أن الورقة الامتحانية كانت مناسبة لقياس مستوى الطلاب، وشددت على أن إدارة الكلية تسعى بشكل مستمر لتوفير بيئة امتحانية مريحة ومناسبة وفق أعلى معايير الالتزام والانضباط.



وأعلنت الكلية أيضًا عن انتهاء عملية اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعدد 14 برنامجًا دراسيًا في مرحلة الليسانس، وذلك في إطار سعي الكلية لتطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

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