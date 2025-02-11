آخر موعد لتلقي طلبات الانضمام لعضوية لجان المحكمين واللجان العلمية بـ"الأعلى للجامعات"

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات، الموعد النهائي، لتقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين في الدورة الخامسة عشرة 2025-2028، للراغبين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والمؤسسات التعليمية العالية الأخرى، الخميس 6 مارس المقبل.

وتضمنت شروط المجلس الأعلى للجامعات لعضوية اللجان العلمية أن يكون ممن تم اختياره ضمن قوائم المحكمين أو اللجان العلمية سابقا، وأحد الأساتذة في الجامعات الحكومية، وأن يكون قد مضى علي شغله درجة أستاذ خمس سنوات علي الأقل، وألا يكون معارا خارج البلاد أو منتدبا انتدابا كليا خارج الجامعة، ويفضل لعضوية اللجنة أن يكون علي رأس العمل في جامعته لمدة خمس سنوات متصلة قبل التقدم للعضوية مباشرة.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات أنه لابد وأن يكون المتقدم مجمل إنتاجه العلمي ضمن تخصصات اللجنة العلمية المرشح لعضويتها، وألا يكون قد وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية أو تم إسقاط عضويته في اللجان العلمية في دورات سابقة لأي سبب يخل بأعمال اللجان العلمية.

فيما تضمنت شروط انضمام الراغبين في التقدم لقوائم المحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات أن يكون من بين الذين شغلوا وظيفة أستاذ في إحدى مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في مصر في أحد التخصصات الفرعية للجنة، ألا يكون قد سبق أن وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية وألا يكون تم استبعاده من عضوية اللجان العلمية.

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