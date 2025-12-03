نظم قسم الآثار المصرية بكلية الآثار في جامعة القاهرة، بالتعاون مع قسم ترميم الآثار العضوية، ندوة علمية بعنوان "النسيج في مصر القديمة والاتجاهات الحديثة لدراسته وصيانته".

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، والدكتورة سلوى كامل رئيس قسم الآثار المصرية القديمة، والدكتور عمر عبد الكريم رئيس قسم ترميم الآثار العضوية.

بدأت فعاليات الندوة بكلمات افتتاحية ألقاها الدكتور محسن صالح عميد الكلية، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون العلمي بين أقسام الكلية ودعم الدراسات المتخصصة في مجال النسيج الأثري.

وتوالت بعده كلمات رئيس قسم الآثار المصرية ورئيس قسم ترميم الآثار العضوية، مؤكدين دور هذه الندوات في تطوير مهارات الباحثين وفتح آفاق جديدة للبحث والدراسة.

وقد توجهت الدكتورة سلوى كامل بالشكر لرئيس الجامعة ونائبه وعميد الكلية على دعمهم المستمر لفعاليات القسم العلمية، سواء تلك التي ينظمها القسم منفردا أو بالشراكة مع الأقسام الأخرى.

تضمنت الجلسة الأولى أربعة بحوث بدأت ببحث بعنوان "المنسوج الكهنوتي" قدمتها الدكتورة شروق عاشور، تلاها بحث بعنوان "الأساليب التطبيقية والتراكيب النسجية المستخدمة في نسج وزخرفة المنسوجات عند المصري القديم" قدمها الدكتور محمد متولي عامر، ثم بحث بعنوان "طراز الرداء ذي الثنايا في مصر القديمة وبلاد النهرين" قدمتها الدكتورة فوزية عبد الله، واختتمت الجلسة ببحث بعنوان "طرق فحص وتحليل النسيج المصري القديم" قدمها الدكتور نبيل سعيد. وشهدت الجلسة مناقشات علمية ثرية حول موضوعات الجلسة.

أما الجلسة الثانية فقد تناولت عدة بحوث متخصصة، حيث افتتحت بعنوان "رداء التبرئة بمصر القديمة" قدمته الدكتورة سلوى كامل والدكتورة نيللي صابر والباحثة مريهان ياسر، تلاها بحث بعنوان "طرق صناعة النسيج في مصر القديمة" قدمته الدكتورة نيفين كمال فهيم فرج، ثم بحث بعنوان "رداء السيدات في مصر القديمة كوسيلة للتاريخ" قدمته الدكتورة علاء فؤاد العبودي. كما تضمنت الجلسة بحث بعنوان "استخدامات المواد الصديقة للبيئة في صيانة وترميم المنسوجات الأثرية" قدمته الباحثة نسمة أحمد طاهر أبوطايل، وآخر بعنوان "الرمزية في فنون النسيج القبطي المبكر" قدمته الدكتورة هند صلاح الدين.

واستعرضت الجلسة الثالثة أربعة أبحاث متخصصة، الأول بعنوان "العلامات غير النصية على المنسوجات المصرية القديمة" قدمته الدكتورة هبة رجب، ثم بحث بعنوان "تكنولوجيا صناعة الأكفان الكتانية وطرق صيانتها – دراسة تطبيقية" قدمه الدكتور إبراهيم حامد محمد الخولي، وبحث بعنوان "قرابين النسيج في المعابد المصرية أثناء حكم البطالمة في مصر" قدمته الباحثة هالة فريد الأسمر، واختتمت الجلسة ببحث بعنوان "من التوثيق والتسجيل إلى العرض المتحفي: كتالوج مومياء من مقتنيات المتحف المصري الكبير" قدمتها الدكتورة داليا السيد.

واختتمت الندوة بمناقشات علمية موسعة أسفرت عن عدد من التوصيات البحثية المهمة، كما جرى تكريم المحاضرين والمشاركين تقديرا لإسهاماتهم ودورهم في إثراء فعاليات الندوة وتعزيز الحركة البحثية في مجال دراسات النسيج وصيانته.

اقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج